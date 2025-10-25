Mister Sottil Preso gol nell’unica sbavatura

di Alessandro Bedoni Andrea Sottil arriva in sala stampa visibilmente soddisfatto, anche se l’espressione del volto rimane sempre la solita, quella che traspare comunque equilibrio, lui per primo sa che la strada è ancora lunga. La tendenza è che il suo Modena, ancora una volta ha dimostrato, ovvero una crescita esponenziale costante tra il primo e il secondo tempo. "Secondo me avevamo fatto bene anche il primo tempo, è chiaro che di fronte, come dicevo già nella conferenza stampa di presentazione, avevamo una squadra forte, una squadra che rimane candidata al salto di categoria, veloce e fastidiosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mister Sottil "Preso gol nell’unica sbavatura"

