A Arezzo scoppia la polemica: un gruppo di volontari salva le nutrie e divide il web tra santi, eroi e aspiranti dottor Mengele del rodito Si erano armati di stivali, guanti e buona volontà. Nessuna crociata, nessun complotto: solo un gruppo di cittadini che ha deciso di “salvare” le nutrie finite in un cantiere. “Ce ne occupiamo noi, senza spese per nessuno” dice il portavoce, con tono sereno. Eppure, nel Paese che litiga pure sui lampioni intelligenti e sui cestini dell’umido, bastava nominare le nutrie per scatenare l’inferno. In poche ore, la rete si è trasformata in un’arena tra chi grida “bravi ragazzi!” e chi, invece, avrebbe preferito la soluzione finale a colpi di trappola. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Missione “Salvate la Nutria!” – Eroi o Matti del Fosso?