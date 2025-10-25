Missili kamikaze artigianali e bombe ricondizionate la guerra low cost tra Russia e Ucraina

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ottobre 2025 – La guerra in Ucraina è ormai anche una sfida di ingegno, con due eserciti che si studiano, si imitano e si superano a colpi di innovazioni, spesso nate per pura necessità. Da un lato Mosca, che adatta vecchie bombe sovietiche trasformandole in ordigni a lungo raggio. Dall’altro Kiev, che trasforma piccoli aerei civili in missili kamikaze capaci di volare per migliaia di chilometri. Tutto questo è stato reso possibile da un uso crescente di intelligenza artificiale e robotica, ma anche soluzioni sorprendentemente 'artigianali'. The Security Service of Ukraine presents the next-generation multipurpose Sea Baby unmanned surface vehicle to the media in Ukraine, on October 17, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

