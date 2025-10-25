Misericordia presto il nuovo mezzo | E’ attrezzato per trasportare anche persone con disabilità

GROSSETO E’ stato promesso per dicembre. Insomma prima dell’inizio del nuovo anno arriverà per l’ Arciconfraternita Misericordia un nuovo automezzo per la Misericordia sarà presto disponibile per aiutare le famiglie del territorio grazie al progetto " Muoversi & non Solo ". In gergo si chiama ’ mezzo attrezzato ’, che appunto definisce il veicolo con all’interno attrezzatura specifica come pedane ed un grande spazio dietro ai sedili per poter portare persone disabili quindi con carrozzine, che vengono fermate con specifici sistemi in modo da garantire all’assistito una sicurezza. La Misericordia riceverà dunque un nuovo Fiat Doblò, 5 posti con pianale ribassato e allestito con pedana di sollevamento manuale, ed " Eventi Sociali " per i prossimi 4 anni garantirà i costi di cambio gomme estate inverno, Manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

