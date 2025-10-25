Minori in sala scommesse a Lavena Ponte Tresa | sospesa per la licenza di un gestore

Lavena Ponte Tresa (Varese), 25 ottobre 2025 – Il questore Carlo Mazza ha sospeso per dieci giorni la licenza a una sala scommesse di Lavena Ponte Tresa. Il provvedimento è scaturito dagli approfondimenti effettuati dalla Divisione polizia amministrativa della questura di Varese, dai quali è emerso che il gestore dell’esercizio ha violato sia le disposizioni di legge sia le prescrizioni imposte dal questore, consentendo a giovani minorenn i l’ingresso nelle sale destinate al gioco con vincite in denaro, nonché l’utilizzo dei videoterminali per effettuare le scommesse. Nello specifico, durante un’attività di controllo svolta nel pomeriggio di mercoledì 15, personale della polizia locale ha verificato la presenza nell’esercizio in questione di ben dieci minorenni, tutti identificati, intenti a utilizzare gli strumenti telematici adibiti alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

