Minorenni sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 14enne napoletano per porto abusivo di armi od oggeti atti ad offendere e ricettazione ed un 15enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

