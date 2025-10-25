Minacce ai testimoni che hanno incastrato gli ultras accusati dell'omicidio di Raffaele Marianella | Nascondetevi infami

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ignoti hanno esposto uno striscione di minacce nei confronti dei testimoni che hanno contribuito all'arresto dei tre ultras accusati dell'omicidio di Raffaele Marianella, l'autista del pullman del Pistoia ucciso in un agguato in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

