Milioni di granchi rossi di Christmas Island stanno migrando per accoppiarsi | il video
Ogni anno, milioni di granchi rossi di Christmas Island migrano dalla foresta al mare seguendo la stagione delle piogge e il ciclo lunare. Questa spettacolare marcia, tra lotte e accoppiamenti, è protetta dal Parco Nazionale che chiude strade e tutela l’evento per proteggere le future generazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
