Milano via vai sospetto in zona Don Bosco | 35enne trovato con droga in casa denunciato ed espulso

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tunisino di 35 anni è stato denunciato per spaccio in zona Don Bosco e accompagnato al C.P.R. di Milano per l'espulsione dal territorio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

