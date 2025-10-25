Milano scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati | la merce intercettata prima della consegna ai destinatari
Duemila pacchi Amazon pieni di elettrodomestici, materiale informatico e merce varia. È quanto hanno trovato i carabinieri della Compagnia di Pioltello in un capannone industriale abbandonato a Rodano, alle porte di Milano. Due uomini di nazionalità romena, di 25 e 30 anni, sono stati arrestati. Un terzo, loro connazionale di 24 anni, è stato denunciato a piede libero. L’operazione è scattata nella serata di venerdì 24 ottobre. I militari, durante un controllo, hanno notato un camion con targa romena fermo davanti all’edificio di via dell’Oca. All’interno del mezzo c’erano centinaia di scatole con il logo Amazon, tutte destinate a clienti che non le hanno mai ricevute. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari - X Vai su X
Hai scoperto cosa stavano facendo Sergio e Valentina Brav?! Vuol dire che ascolti Radio Popolare Ma ancor più brav? perche allora sai che da venerdì 24 a domenica 26 ottobre arriva IL FESTIVAL IT.A.CÀ a Milano! Milano | ? 24–26 ottob - facebook.com Vai su Facebook
Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari - I carabinieri hanno trovato la merce in un capannone abbandonato in via dell’Oca, a Rodano, un comune della provincia. msn.com scrive
Duemila pacchi Amazon rubati ritrovati in un capannone nel Milanese - È quanto hanno scoperto i carabinieri a seguito di un blitz all’interno di un capannone industriale ... Come scrive milanotoday.it