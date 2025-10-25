Milano scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati | la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

Open.online | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duemila pacchi Amazon pieni di  elettrodomestici, materiale informatico e merce varia. È quanto hanno trovato i carabinieri della Compagnia di Pioltello in un capannone industriale abbandonato a  Rodano, alle porte di Milano. Due uomini di nazionalità romena, di 25 e 30 anni, sono stati arrestati. Un terzo, loro connazionale di 24 anni, è stato denunciato a piede libero. L’operazione è scattata nella serata di  venerdì 24 ottobre. I militari, durante un controllo, hanno notato un  camion con targa romena  fermo davanti all’edificio di via dell’Oca. All’interno del mezzo c’erano centinaia di  scatole con il logo Amazon, tutte destinate a clienti che non le hanno mai ricevute. 🔗 Leggi su Open.online

