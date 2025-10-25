Milano in via Fleming e via Pastonchi palazzi ostaggio di pericoli e cantieri
Balconi che cadono, impalcature pericolanti, intonaco scrostato: l'incuria regna sovrana nei palazzoni di via Fleming e via Pastonchi, in zona San Siro, a Milano. Gli alloggi popolari risalgono agli anni '60 e sono gestiti dal Comune di Milano attraverso la società MM che deve effettuare controlli e manutenzione. Gli interventi, promessi da tempo, spesso non sono stati neppure avviati. Quelli in corso vanno a rilento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
