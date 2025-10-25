Milano foglio di via per Mohammad Hannoun | il presidente di Api dovrà lasciare la città per un anno

Foglio di via per un anno con il divieto di entrare a Milano per Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia. Il dispositivo è stato notificato al presidente di Api alle 16 di oggi pomeriggio una volta sceso nello scalo di Milano Linate dal volo che lo aveva portato nel capoluogo lombardo per una manifestazione. Hannoun, secondo il dispositivo, si dovrà allontanare da Milano e non potrà tornare nel territorio per un anno. Hannoun, architetto e presidente dell’associazione Api, era “attentamente monitorato dalle Autorità competenti”, come aveva chiarito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi giovedì al Question Time al Senato, per le sue dichiarazioni in occasione della manifestazione a Milano dello scorso 18 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

