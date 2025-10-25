Milano foglio di via per Mohammad Hannoun | il presidente di Api dovrà lasciare la città per un anno
Foglio di via per un anno con il divieto di entrare a Milano per Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia. Il dispositivo è stato notificato al presidente di Api alle 16 di oggi pomeriggio una volta sceso nello scalo di Milano Linate dal volo che lo aveva portato nel capoluogo lombardo per una manifestazione. Hannoun, secondo il dispositivo, si dovrà allontanare da Milano e non potrà tornare nel territorio per un anno. Hannoun, architetto e presidente dell’associazione Api, era “attentamente monitorato dalle Autorità competenti”, come aveva chiarito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi giovedì al Question Time al Senato, per le sue dichiarazioni in occasione della manifestazione a Milano dello scorso 18 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi nel Foglio ci sono Gran Milano e Roma Capoccia, i dorsi a cura di Maurizio Crippa e Salvatore Merlo https://ow.ly/21NQ50X8Jaj - X Vai su X
Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla raccolta firme per la Carta della Lombardia, una proposta concreta per dare poteri speciali a Milano e garantire salari adeguati al costo della vita. È il momento di dare forza alle istanze del territorio! Vi aspettiamo SABA - facebook.com Vai su Facebook
Mohammad Hannoun, il presidente di Palestinesi in Italia riceve foglio di via da Milano appena scende dall'aereo - Per un anno Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, non potrà mettere piede a Milano. Si legge su msn.com
Gaza, foglio di via per presidente Palestinesi Italia: allontanato da Milano per un anno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, foglio di via per presidente Palestinesi Italia: allontanato da Milano per un anno ... Secondo tg24.sky.it
Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno in Italia, arriva il foglio di via obbligatorio - Mohammad Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno grazie a un foglio di via obbligatorio. Riporta iltempo.it