Milano carabinieri sequestrano auto di lusso da 12 mln in un concessionario

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sequestrato un’automobile di lusso presso una concessionaria di via dei Missaglia a Milano: valore dell'auto 12 milioni di euro. La vettura era oggetto di appropriazione indebita, reato consumato in Germania e denunciato presso le autorità tedesche il 23 ottobre scorso. La vettura è stata rinvenuta all’interno dell’autosalone a seguito della segnalazione di un 33enne afghano, delegato da una società con sede a Norimberga (Germania), il quale ha dichiarato che la predetta società era venuta a conoscenza che la fuoriserie, della quale sono stati realizzati solo tre esemplari, era presente nella concessionaria meneghina a seguito di riscontro del numero di telaio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

