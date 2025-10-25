Milano abusa di 2 minori adescandoli con merende e videogame | arrestato un 67enne
Due fratelli minorenni, di 12 e 13 anni, sarebbero stati vittime di abusi nel Milanese. Arrestato dalla Polizia di Stato con accusa di violenza sessuale un 67enne, loro vicino di casa. L'uomo, un ex educatore di una squadra di calcio dilettantistica che vive nel quartiere Barona, nella zona Sud-Ovest del capoluogo lombardo, avrebbe attirato i ragazzi nella sua abitazione con merende e PlayStation, sfruttando la sua confidenza di vicino e guadagnandosi la fiducia dei ragazzini offrendo caramelle e regali, per poi costringere i due minori a subire atti sessuali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
