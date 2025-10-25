Milan tra campo e mercato | i nomi in difesa! Arriva Son? Ad oggi sembra che…
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 25 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A, in campo Milan-Pisa: rossoneri a caccia dei 3 punti per restare in vetta La squadra di Allegri, leader della classifica, prova un primo allungo. Affronta i toscani a 34 anni di distanza. Partita di cartello: domani alle 18 Napoli-Inter, Tutti gli aggiornamenti
La posizione ufficiale dell'AIA sul rigore di Milan-Fiorentina: "Marinelli aveva letto bene la situazione in campo. Il Var non deve intervenire sull'intensità, è una valutazione di campo ed è una valutazione che fa l'arbitro. Gianluca Rocchi sta portando avanti una s
Mercato Milan, il nuovo centrale può arrivare GRATIS: trattativa inaspettata! - Prosegue la ricerca del difensore centrale per quanto riguarda il Milan. Si legge su spaziomilan.it
Mercato Milan, Tare si fionda sul talento brasiliano: è il gioiellino di Ancelotti - Nuova idea di mercato in casa Milan: Igli Tare piomba sul giovane talento brasiliano. Segnala spaziomilan.it
Mercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, prepara quattro rinnovi e un colpo in difesa a gennaio: tutti i dettagli - Mercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, prepara quattro rinnovi e un colpo in difesa a gennaio: tutti i dettagli Con la fine della sosta per le Nazionali, la stagione del Milan entra finalmente ... Lo riporta milannews24.com