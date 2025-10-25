Milan senti Prandelli | Modric lo avrei visto bene alla Juventus Chiellini-Maldini? Dico…

L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Cesare Prandelli ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Prandelli: “Modric lo avrei visto bene alla Juventus. Chiellini-Maldini? Dico…”

Altre letture consigliate

#Milan, senti #Dest: "Mi piacerebbe tornare in Italia in futuro, credo di avere qualcosa ..." #SempreMilan - X Vai su X

#Ibrahimovic : “Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa, e là dobbiamo tornare. Nessuno vuole cambiare il Milan, la sua cultura o la sua tradizione. Anche perché le do una regola: nessuno cambia il Milan, è il Milan che cambia te.A Milanello senti prof - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Milan-Napoli: Modric non gioca, insegna. Rabiot è ovunque, Marianucci trema, Hojlund spettatore - Il Milan di Allegri vince il big match contro il Napoli grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic, che continua il suo stato di grazia. Scrive tuttosport.com

Milan, eterno Modric: ora il graffio ai campioni del Napoli - Arriva il primo big match con la maglia del Milan e Luka Modric non vede l’ora di affrontare la corazzata di Antonio Conte. Riporta corrieredellosport.it

Milan-Napoli, sliding doors: da Fonseca ad Allegri - così Max ha ribaltato il Diavolo (con i generali Modric-Rabiot e...) - via, cinque minuti e arriva subito il gol di Lukaku che dà una spallata a Pavlovic e butta giù il (fragile) muro della difesa rossonera. Riporta affaritaliani.it