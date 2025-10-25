Milan Primavera Renna | Questa vittoria è dedicata a La Mantia ragazzo d’oro

Milan-Cesena 7-2, valido per la 9^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Le parole dell'allenatore Renna al termine del match. Si è disputata oggi allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza, la partita tra Milan-Cesena, valida per la 9^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani rossoneri di Rena hanno vinto con uno straripante 7-2. Le parole dell'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Questa vittoria è dedicata a La Mantia, ragazzo d’oro”

