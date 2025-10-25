Milan Primavera Lontani segna e dedica il gol all’infortunato La Mantia

Pianetamilan.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Primavera di Mister Renna sbanca e riesce ad ottenere il sesto risultato utile consecutivo: lo splendido gesto di Lontani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

