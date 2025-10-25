Milan-Pisa tra numeri e rimpianti | le statistiche del match di San Siro
Serata amara quella di ieri per il Milan di Massimiliano Allegri. Contro il Pisa a San Siro, i rossoneri pareggiano: le statistiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo Milan - Pisa, quanti interrogativi #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Appunti sparsi dopo Milan-Pisa: Rosa troppo corta e le alternative non si avvicinano al livello dei titolari. Con la Fiorentina esce il colpo, con il Pisa paghi Molto dipendente da Modric, sontuoso. Difesa qualitativamente noda scudetto. Lo dicevamo anche - X Vai su X
Pisa in Serie A: tutti i numeri e dati verso la sfida contro il Milan - Il Milan di Max Allegri torna in campo questa sera contro il Pisa, in quello che sarà l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. Riporta milannews.it
Milan-Pisa 2-2: video, gol e highlights - Rossoneri subito avanti col destro da fuori di Leao, per gli ospiti rimedia Cuadrado su rigore. sport.sky.it scrive
Le pagelle di Milan-Pisa 2-2: conferma Leão, flop Gimenez, sprint Cuadrado - Leão il migliore del Milan, Cuadrado il peggiore. Segnala eurosport.it