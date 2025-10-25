Milan-Pisa contatto chiave ignorato | Gabbia placcato ma il var non interviene

Pianetamilan.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri è andato in scena a San Siro il match tra Milan e Pisa: molte le polemiche, soprattutto quelle su Gabbia-Nzola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa contatto chiave ignorato gabbia placcato ma il var non interviene

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa, contatto chiave ignorato: Gabbia placcato, ma il var non interviene

Contenuti che potrebbero interessarti

milan pisa contatto chiaveMilan-Pisa finisce con un pareggio. I toscani sfiorano l'impresa - Nel recupero la squadra di Gilardino, in vantaggio, viene agguantata dai rossoneri ... Si legge su rainews.it

Milan, il pareggio contro il Pisa ha evidenziato un problema: l’idea di Allegri in vista del calciomercato di gennaio - Milan, allarme rosa corta: Allegri chiede rinforzi per evitare un crollo di rendimento. Segnala calcionews24.com

milan pisa contatto chiaveMilan-Pisa, moviola: rigore ai nerazzurri per mani di De Winter. Cosa è successo - Il direttore di gara Zufferli, dopo un check al Var ha assegnato il calcio di rigore al ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Contatto Chiave