Milan Modric parla chiaro | È solo colpa nostra se non abbiamo vinto | non abbiamo fatto abbastanza per vincere

Il centrocampista del Milan Luka Modric analizza il pareggio di San Siro contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky, al termine del 2-2 tra Milan e Pisa, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha commentato così la prestazione della squadra. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Modric parla chiaro: «È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere»

