Pianetamilan.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Rafael Leao è stato uno dei protagonisti del pareggio contro il Pisa. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione dell'attaccante rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao con le due punte funziona. Altri segnali positivi. Ecco il ruolo perfetto?

