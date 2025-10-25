Milan la Primavera sfida il Cesena | tutto il programma del weekend rossonero

Si prospetta un weekend carico di impegni con tutto il Settore Giovanile del Milan: il resoconto di tutti gli impegni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la Primavera sfida il Cesena: tutto il programma del weekend rossonero

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? FUTURO IN CAMPO! Week-end intenso per i giovani Milan: Primavera vs Cesena (Sab 13:00) e Milan Futuro vs Folgore Caratese in Serie D (Dom 14:30). CALENDARIO DA BRIVIDI: Primavera attesa da Juve, Inter (trasferta) e Napoli fino a Natale! #Mil - facebook.com Vai su Facebook

Pareggio con rimpianti: Atalanta e Milan Primavera si dividono la posta in palio. Quinto risultato utile consecutivo per i rossoneri - X Vai su X

Oggi big match in trasferta contro il Milan - Andare ad affrontare il Milan avendo cinque punti in più dei rossoneri e occupando la seconda posizione della classifica: ... Riporta msn.com

Milan Futuro e Primavera, weekend allo Sportitalia Village: ecco gli impegni delle due squadre - Doppio impegno allo Sportitalia Village durante il prossimo weekend per il Milan Futuro e la Primavera. Si legge su milannews.it

DIRETTA/ Cesena Milan Primavera (risultato finale 2-0): rossoneri, playoff a rischio! (5 aprile 2025) - 0: tutto si è deciso nel primo tempo, il gol di Giovannini e l’autorete di Nissen hanno decretato la vittoria dei romagnoli nella trentaduesima giornata del Campionato ... Come scrive ilsussidiario.net