Milan insufficiente il rendimento dopo il pareggio di ieri? L’editoriale

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan deve fare molto di più rispetto alla concorrenza? Ecco la situazione Dopo l’inaspettato pareggio per 2-2 con il Pisa, Franco Ordine, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, pone l’accento sulla cifra tecnica complessiva del Milan, ritenendola insufficiente per ambire a grandi traguardi, nonostante il vantaggio di giocare una sola partita a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan insufficiente il rendimento dopo il pareggio di ieri l8217editoriale

© Calcionews24.com - Milan, insufficiente il rendimento dopo il pareggio di ieri? L’editoriale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”. Salterà anche l’Udinese - È questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan espulso durante il match con il Bologna “per avere, ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Milan, è stata la mano di Max: Tomori, Gabbia, Pavlovic. Stessi giocatori, altro rendimento - Se i campionati li vincono le difese, il Milan di Massimiliano Allegri è partito che meglio non avrebbe potuto. Secondo tuttomercatoweb.com

Cambiano gli allenatori, ma non il rendimento. I numeri di Pulisic lo mettono al centro del Milan - In un Milan che dopo cinque giornate veleggia in cima alla classifica di Serie A (assieme a Napoli e Roma, ndr), un posto in prima fila lo occupa Christian Pulisic. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Insufficiente Rendimento Dopo