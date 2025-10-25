Milan il pareggio contro il Pisa ha evidenziato un problema | l’idea di Allegri in vista del calciomercato di gennaio

Milan, allarme rosa corta: Allegri chiede rinforzi per evitare un crollo di rendimento. Il tecnico ha le idee chiare su come muoversi a gennaio. La deludente prestazione del Milan contro il Pisa, terminata con un pareggio per 2-2 a San Siro, ha acceso più di un campanello d’allarme. Non si tratta solo di una questione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, il pareggio contro il Pisa ha evidenziato un problema: l’idea di Allegri in vista del calciomercato di gennaio

