"Oh Panita. Se ero io in porta te lo paravo! ". Il Milan non è riuscito a portare i tre punti a casa. Di fronte c'era un avversario ampiamente abbordabile. Il Pisa ha giocato bene, si è difeso come poteva e ha provato a ripartire con successo. Come in occasione del secondo gol dei nerazzurri, quando Nzola è sbucato dietro ai difensori milanisti trafiggendo Mike Maignan per il temporaneo 1-2. Il primo gol dei neopromossi, invece, è arrivato grazie a un rigore assegnato dopo il fallo di mano di De Winter. Sul dischetto si è presentato Juan Cuadrado che non ha sbagliato. Nel post-partita è andato in scena un divertente siparietto tra Max Allegri e Juan Cuadrado. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Milan-Como, "se c'ero io in porta...": Juan Cuadrado, Allegri umilia Maignan