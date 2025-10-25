Milan ancora polemiche arbitrali Nome sorprendente in difesa Infortuni | un rientro più vicino

Pianetamilan.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, il post partita contro il Pisa e altre polemiche. Colpo in difesa? Allegri potrebbe ritrovato un infortunato. Ecco le top news del 25 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ancora polemiche arbitrali nome sorprendente in difesa infortuni un rientro pi249 vicino

© Pianetamilan.it - Milan, ancora polemiche arbitrali. Nome sorprendente in difesa. Infortuni: un rientro più vicino

Altre letture consigliate

milan polemiche arbitrali nome“Preparerò schemi coi miei davanti al portiere”: l’ironica polemica di Gilardino dopo i presunti errori arbitrali - “Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

milan polemiche arbitrali nomeMilan-Pisa, sentenza arbitrale: “Il gol andava annullato” - Pisa, con i rossoneri che su salvano nel recupero: l'episodio del Meazza fa discutere ... Si legge su calciomercato.it

Milan-Pisa, infuria la bufera su Zufferli tra fuorigioco passivi e recupero record. Sui social si grida allo scandalo - Pisa, l'arbitro Zufferli finisce al centro delle polemiche: le decisioni sui due gol rossoneri (con fuorigioco passivo) e il recupero record scatenano la rabbia dei social ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Polemiche Arbitrali Nome