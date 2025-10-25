Migranti oltre 6600 sbarcati a ottobre

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dei quasi 57.800 migranti sbarcati in Italia nel 2025, 17.405 sono di nazionalità bengalese, cioé il 30%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

migranti oltre 6600 sbarcati a ottobre

© Imolaoggi.it - Migranti, oltre 6600 sbarcati a ottobre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Migranti: da inizio anno sbarcate 50.548 persone sulle nostre coste. Oltre 142mila persone accolte in tutta Italia - 548 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. agensir.it scrive

Migranti: da inizio anno sbarcate 48.801 persone sulle nostre coste. Oltre 6.100 a settembre - 801 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Segnala agensir.it

Otto sbarchi a Lampedusa, sbarcati 297 migranti - Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo sette soccorsi e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 migranti. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Oltre 6600 Sbarcati