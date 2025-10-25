Migranti oltre 6600 sbarcati a ottobre

Dei quasi 57.800 migranti sbarcati in Italia nel 2025, 17.405 sono di nazionalità bengalese, cioé il 30%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, oltre 6600 sbarcati a ottobre

Tre anni di governo Meloni: più lavoro, meno migranti Vola l’occupazione con oltre 1 milione di nuovi contratti e il taglio del cuneo fiscale. Fondi record alla sanità, via libera a dl Sicurezza, Autonomia e Ponte. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook

il Giubileo dei Migranti invita a guardare oltre i confini. Un momento per ricordare che ogni passo, ogni viaggio, porta con sé una storia di speranza e di coraggio A @dibuonmattino Dawood Yousefi, che oggi ha 40 anni. A 16 ha deciso di lasciare il suo p - X Vai su X

Migranti: da inizio anno sbarcate 50.548 persone sulle nostre coste. Oltre 142mila persone accolte in tutta Italia - 548 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. agensir.it scrive

Migranti: da inizio anno sbarcate 48.801 persone sulle nostre coste. Oltre 6.100 a settembre - 801 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Segnala agensir.it

Otto sbarchi a Lampedusa, sbarcati 297 migranti - Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo sette soccorsi e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 migranti. Come scrive ansa.it