Migrante stupra una ragazzina | sconto e niente espulsione perché la violenza è durata poco Svezia sotto choc

Stuprata, in un sottopassaggio, da un migrante eritreo di 18 anni. Per lui, la condanna a soli tre anni di carcere, con i benefici di legge, e nessuna espulsione dalla Svezia, g razie a leggi che perdonano gli stranieri più di quanto, forse, facciano con gli stessi svedesi. La vicenda è esplosa, con grandi polemiche, in questi giorni, in Svezia, e ha come protagonista una ragazzina aggredita e stuprata nel settembre del 2024, a Skellefteå, quando l’allora sedicenne Meya Åberg fu avvicinata dopo aver terminato il turno di lavoro presso il Mc Donald della cittadina. I familiari di Meya avevano denunciato immediatamente la violenza alla polizia, anche perché la ragazza continuava ad avvistare lo stupratore in giro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

