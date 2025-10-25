Oggi pomeriggio allo stadio ’Druso’ di Bolzano il Cesena di Michele Mignani avrà l’opportunità di confermare la sua grande efficacia come squadra da trasferta contro il Sudtirol di Fabrizio Castori. Il grande ex di giornata però non sarà in panchina in quanto squalificato. È curioso il cammino interno dei trentini che finora nel loro stadio hanno conquistato due vittorie e subito due sconfitte, mai fino ad oggi insomma hanno chiuso in pareggio davanti al loro pubblico. Il Sudtirol come sanno fare le squadre di Castori non pratica il palleggio esasperato ma piuttosto cerca la profondità: Mignani lo sa e fa capire come intende controbattere: "Ogni squadra ha la sua identità e quelle di Castori ancora di più: cercano di arrivare in fretta alla porta, dovremo essere capaci di vincere i duelli e di avere il possesso della palla, poi vedremo cosa succederà in campo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani: "Col Sudtirol senza paura. In trasferta ci concedono più spazi"