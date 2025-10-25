Migliaia di alberi in arrivo post nubifragio
Il Parco di Monza si infoltisce. A novembre, abbassamento delle temperature permettendo, partirà il secondo lotto di piantumazioni, che proseguirà fino a febbraio, coinvolgendo aree simbolo come viale Mirabello. Dopo i devastanti nubifragi del luglio 2023, che hanno abbattuto oltre 20mila alberi, continua il piano di ripiantumazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Quei terribili giorni di tempesta devastarono intere aree arboree. E molti altri alberi, apparentemente saldi, hanno rivelato i danni solo col tempo. La rimozione di tronchi e rami pericolanti è stata solo il primo passo di un lungo percorso, che già l’anno scorso ha visto un segnale di rinascita con le cospicue ripiantumazioni realizzate da Ersaf, che ha messo a dimora migliaia di nuovi esemplari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
