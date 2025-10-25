Michelle e il sogno che si avvera a X Factor la mamma | Voleva quel palco da sempre

Riccione, 24 ottobre 2025 – Michelle Lufo passa il primo turno ai live di X Factor. La cantante della squadra di Francesco Gabbani ha portato in gara il brano ‘En e Xanax’ di Samuele Bersani, rileggendolo in chiave electro-pop. La sua interpretazione ha acceso i giudici e il pubblico. La scelta è stata vista come un atto di coraggio e innovazione. Gabbani ha mostrato entusiasmo per la trasformazione. Michelle ha dimostrato di avere una visione chiara del suo progetto musicale. La riccionese ha superato il primo turno dei Live, grazie al voto del pubblico, e accede alla seconda puntata. Tellynonpiangere a X Factor: lo slang che conquista Gabbani L’intervista alla mamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

