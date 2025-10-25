Miastenia Gravis in Sardegna l’incidenza più alta del mondo
E’ una malattia invisibile, ma cronica, debilitante e con un forte impatto sulla qualità della vita. Non è ereditaria e può insorgere a qualsiasi età compromettendo in modo significativo l’autonomia di chi ne è affetto. Parliamo della Miastenia Gravis (MG), una malattia autoimmune rara e cronica, che colpisce le giunzioni neuromuscolari e si manifesta con una generale debolezza muscolare. Se ne parlerà il 6 novembre a Cagliari al convegno “Miastenia Gravis, la Sardegna al centro” organizzato da OMAR (Osservatorio Malattie rare): un’occasione per affrontare e cercare di risolvere questioni strutturali, come il miglioramento della capacità e velocità di diagnosi, una maggiore implementazione dei Registri fino alla messa a punto di un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Regionale che indirizzi i pazienti ai centri di riferimento e garantisca l’accesso alle terapie più adeguate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In Sardegna la #MiasteniaGravis non è poi così rara: l’isola detiene, infatti, l’incidenza e la prevalenza più alte al mondo. E proprio per questo motivo la patologia sarà al cuore di un confronto importante: “Miastenia Gravis, la Sardegna al centro”, in programma - facebook.com Vai su Facebook
6 Novembre 2025, Cagliari. Miastenia Gravis, la Sardegna al centro - Viale Regina Margherita 6 – 2° Piano a Cagliari, è organizzato da OMaR - Segnala osservatoriomalattierare.it
Miastenia Gravis Generalizzata. Alexion annuncia l’approvazione in rimborsabilità di eculizumab in Italia negli adulti - Eculizumab ha dimostrato miglioramenti clinicamente significativi nelle attività della vita quotidiana e nella forza muscolare dei pazienti affetti da gMG refrattaria AChR+ rispetto al placebo. quotidianosanita.it scrive
Miastenia Gravis generalizzata. Da Aifa via libera a rimborsabilità di ravulizumab - L’Agenzia Italiana del Farmaco ha concesso la rimborsabilità a ravulizumab nel trattamento di adulti affetti da Miastenia Gravis generalizzata. quotidianosanita.it scrive