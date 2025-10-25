E’ una malattia invisibile, ma cronica, debilitante e con un forte impatto sulla qualità della vita. Non è ereditaria e può insorgere a qualsiasi età compromettendo in modo significativo l’autonomia di chi ne è affetto. Parliamo della Miastenia Gravis (MG), una malattia autoimmune rara e cronica, che colpisce le giunzioni neuromuscolari e si manifesta con una generale debolezza muscolare. Se ne parlerà il 6 novembre a Cagliari al convegno “Miastenia Gravis, la Sardegna al centro” organizzato da OMAR (Osservatorio Malattie rare): un’occasione per affrontare e cercare di risolvere questioni strutturali, come il miglioramento della capacità e velocità di diagnosi, una maggiore implementazione dei Registri fino alla messa a punto di un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Regionale che indirizzi i pazienti ai centri di riferimento e garantisca l’accesso alle terapie più adeguate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Miastenia Gravis, in Sardegna l’incidenza più alta del mondo