Miasmi alla Foce il Comune intima a Ireti intervento immediato sul depuratore

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto venerdì 24 ottobre l'incontro convocato dalla Procura della Repubblica di Genova per aggiornamenti sui miasmi nel quartiere della Foce. All'esito delle verifiche effettuate dagli organi competenti al depuratore di Punta Vagno, il Comune di Genova ha intimato formalmente a Ireti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

miasmi foce comune intimaMiasmi alla Foce, il Comune intima a Ireti intervento immediato sul depuratore - All'esito delle verifiche effettuate dagli organi competenti al depuratore di Punta Vagno, il Comune di Genova ha intimato formalmente a Ireti, gestore dell’impianto, di intervenire immediatamente per ... Riporta genovatoday.it

miasmi foce comune intimaCattivi odori alla Foce, il Comune si attiva: partono le verifiche di Asl 3 - "Il Comune si è attivato tempestivamente per la ricerca delle cause e per attivare tutte le possibili soluzioni – spiega l’assessora – E' stata avviata un’indagine con deleghe ad Arpal e alla polizia ... Da primocanale.it

miasmi foce comune intimaMiasmi alla Foce, i pm convocano Comune e forze dell’ordine: “Intervenire subito” - Nel mirino il depuratore di Punta Vagno, l’accelerazione dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi di carabinieri e Asl. ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Miasmi Foce Comune Intima