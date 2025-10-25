Miasmi alla Foce il Comune intima a Ireti intervento immediato sul depuratore

Si è svolto venerdì 24 ottobre l'incontro convocato dalla Procura della Repubblica di Genova per aggiornamenti sui miasmi nel quartiere della Foce. All'esito delle verifiche effettuate dagli organi competenti al depuratore di Punta Vagno, il Comune di Genova ha intimato formalmente a Ireti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

