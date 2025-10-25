Miasmi alla Foce | Bianchi Tema prioritario si affronti in consiglio comunale
Torna al centro del dibattito cittadino la questione dei miasmi che da settimane interessano il Medio Levante. Dopo l’apertura di un tavolo tecnico di emergenza per gestire la situazione, arriva la dura presa di posizione di Anna Palmieri, presidente del Municipio VIII Medio Levante, che ricorda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Miasmi alla Foce, il Comune intima a Ireti intervento immediato sul depuratore ift.tt/5oc1zfY - X Vai su X
Foce, la “super puzza” arriva dal depuratore: indaga la Procura Clamorosa svolta nel caso dei miasmi che da settimane invadono la Foce, Albaro e parte di Brignole: la Procura di Genova ha confermato che la causa è legata al depuratore di Punta Vagno, - facebook.com Vai su Facebook
Miasmi alla Foce: Bianchi, "Tema prioritario, si affronti in consiglio comunale" - Sulla vicenda interviene anche Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che chiede un confronto istituzionale immediato. Segnala genovatoday.it
I miasmi della Foce arrivano in centro: Bianchi, Cavalleri e Palmieri (FdI) chiedono risposte alla giunta Salis - “È ormai diverso tempo che segnaliamo all’amministrazione ed agli enti competenti la condizione di disagio che vivono i nostri quartieri. Riporta genova3000.it
Miasmi alla Foce, Bianchi attacca: “Cittadini preoccupati, Salis smetta di fare il gioco del silenzio” - “È ormai diverso tempo che segnaliamo all’Amministrazione ed agli enti competenti la condizione di disagio che vivono i nostri quartieri. Secondo msn.com