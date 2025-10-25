Miami Vice | Austin Butler al fianco di Michael B Jordan nel film?

Il casting del nuovo film Miami Vice si muove velocemente, ed il nome di Austin Butler sembra essere al centro dell’attenzione. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il giovane divo hollywoodiano Austin Butler (Elvis) è entrato in trattative per interpretare uno dei due protagonisti del film, ovvero James Crockett, ruolo rivestito nella serie originale anni ottanta da Don Johnson, poi ripreso nel film del 2006 da Colin Farrell. La trattativa è stata confermata nel giorno successivo a quella relativa a Michael B. Jordan, quest’ultimo ad un passo dal ruolo di Ricardo Tubbs. Cosa sappiamo del nuovo film Miami Vice?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Miami Vice | Austin Butler al fianco di Michael B. Jordan nel film?

