Mi fidavo casi di pedofilia e abusi sessuali nella chiesa | In aumento in Brianza e in Lombardia

“A causa degli abusi convivo da quando ero bambino con ansia, panico e depressione”.“Ho pensato più volte di farla finita”. E ancora: “Non capivo cosa stesse succedendo, è stato un incubo”. “Era un amico di famiglia, mi fidavo”. Cominciano spesso così lettere e segnalazioni arrivate da tutta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contrasto alla pedofilia, scuole in prima linea contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori: i contenuti del Piano nazionale - È quanto prevede il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025- Scrive tecnicadellascuola.it

Abusi, il rapporto choc dei casi italiani redatto dai sopravvissuti della Rete l'Abuso - Il problema degli abusi in Italia resta un fenomeno da monitorare e continua ad essere allarmante. msn.com scrive

Abusi sessuali nella chiesa, oltre 4mila vittime e mille casi impuniti. «La trappola degli sportelli della Cei» - È quanto emerge dal report consegnato ai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza dalla Rete L’Abuso. Segnala editorialedomani.it