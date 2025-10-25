‘Mi attaccate perché è bella’ | Alessia Marcuzzi perde la pazienza sui social dopo Tale e quale show
Alessia Marcuzzi replica su X alle critiche per i giudizi su Antonella Fiordelisi. Non solo una serata di musica, imitazioni e voti. La quinta puntata di Tale e Quale Show è diventata anche un caso social grazie ad Alessia Marcuzzi, finita al centro di una vera e propria polemica ‘digitale’ dopo aver difeso in diretta Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato poche dopo la puntata di venerdì 24 ottobre, quando su X (ex Twitter) sono apparsi messaggi velenosi contro la conduttrice romana, accusata apertamente: «Ma Alessia Marcuzzi da chi viene pagata per dare sempre giudizi positivi alla Fiordelisi?». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
