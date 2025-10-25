Meteo Roma del 25-10-2025 ore 06 | 15

meteo e non ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto al pomeriggio neve sulle Alpi dai 1700 metri nessuna variazione altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cherry sereni o poco nuvolosi al centro al mattino non regolare su tutti i settori ma con tempo stabile qualche piovasco atteso tra Toscana e Umbria al pomeriggio maggiore nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati in serata e nottata atteso nuovo peggioramento a partire dalle regioni tecniche con acquazzoni temporali al sud Al mattino molte nubi in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi in serata ancora molte nubi e precipitazioni tra Sardegna e campagna nella notte invariato altrove temperature minime massime stabili o in calo al Nord in lieve rialzo al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

