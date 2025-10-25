Meteo Napoli | le previsioni per il fine settimana 25-26 ottobre

2anews.it | 25 ott 2025

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità sparsa: ecco cosa ci attende fino a lunedì. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 17°C. Venti . 🔗 Leggi su 2anews.it

