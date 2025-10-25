Meteo le previsioni in Campania per sabato 25 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, sabato 25 ottobre ottobre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3385m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità  fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

