Le previsioni meteo fino a lunedì 27 ottobre. Ultimo weekend di piogge e temporali prima di una fase di tempo stabile e decisamente più mite. Secondo gli esperti, sabato 25 ottobre sarà caratterizzato dal passaggio di un nuovo fronte perturbato, ma già da domenica e per l'inizio della prossima settimana tornerà il sole su gran parte d'Italia, accompagnato da temperature in netto rialzo. Ancora maltempo, poi la rimonta dell'alta pressione. Il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it spiega che la causa del maltempo è da ricercare nell'ampia area di bassa pressione tra Isole Britanniche, Islanda e Penisola Scandinava, una vera e propria "ferita atmosferica" che richiama aria fredda dalle regioni polari e la mescola con correnti miti e umide dall'Atlantico.

© Dayitalianews.com - Meteo Italia, le previsioni fino a lunedì 27 ottobre