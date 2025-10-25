Meteo | fine settimana con la pioggia ma poi torna il beltempo

Nel fine settimana è atteso il passaggio di un fronte perturbato carico di piogge e temporali. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’arrivo dell’ennesima perturbazione di quest’ultimo periodo alquanto dinamico. L’Italia si trova al bordo meridionale di un grande vortice e risente delle sue conseguenze: nel corso di sabato 25 è previsto il passaggio di una perturbazione carica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: fine settimana con la pioggia ma poi torna il beltempo

Meteo, fine settimana con la pioggia ma poi torna il beltempo - Nel fine settimana è atteso il passaggio di un fronte perturbato carico di piogge e temporali. ansa.it scrive

Meteo fine settimana, in arrivo la pioggia di 3 mesi in pochi giorni: ecco quando e per quanto dovremo aprire l'ombrello - it, conferma “altra pioggia sul bagnato”: nel corso dei prossimi giorni continuerà a piovere dove il maltempo ha già causato disagi, aumentand ... Da affaritaliani.it

Meteo fine settimana: un ciclone si abbatte sull'Italia e porta tanta pioggia e vento. Ecco quando tornerà il sole - Un ciclone profondo 990 hPa (o millibar) attraversa l’Italia portando piogge abbondanti e venti di burrasca. Riporta affaritaliani.it