Meteo a Reggio Calabria ancora un weekend con tempo stabile e soleggiato

Reggiotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana in Calabria sarà interessato da correnti occidentali che manterranno condizioni di modesta variabilità, con fasi più stabili e soleggiate alternate a qualche disturbo specie sui versanti tirrenici. Un deciso, ma temporaneo, aumento delle temperature, invece, è previsto per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

