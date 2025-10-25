Meta Catania beffa all’ultimo | 6-6 contro la Sandro Abate Avellino

Cataniatoday.it | 25 ott 2025

Una partita spettacolare e amara quella vissuta al PalaCatania, dove la Covei Meta Catania Bricocity ha visto sfumare una vittoria ormai in pugno. Finisce 6-6 contro la Sandro Abate Avellino, dopo un match ricco di emozioni, gol e tensione fino allultimo secondo.Il tecnico Juanra decide di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

