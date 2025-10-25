Messina riscopre il canto bizantino italo-greco concerto finale nella Cripta della Cattedrale

Messinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messina riscopre il canto bizantino italo-greco”, l'originale progetto in corso di svolgimento, che ha fatto riemergere le radici culturali e storiche più profonde del territorio messinese, sta suscitando grande interesse, e non solo fra cultori e appassionati.Grande partecipazione, con oltre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal 20 al 26 ottobre Messina riscopre il canto greco bizantino - 18 nella Chiesa Santissima Annunziata dei Catalani ci sarà il workshop Kalophonia dedicato allo studio del canto bizantino a cura di ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Messina Riscopre Canto Bizantino