Meritocrazia Italia concluso a Roma VII Congresso nazionale

Roma, 25 ott. - (Adnkronos) - Si è chiuso oggi a Roma, al Teatro Rossini, il VII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, un evento di straordinario impatto mediatico, culturale e politico che ha consacrato il Movimento quale forza politica emergente sul piano nazionale. A conclusione dei lavori, l'approvazione unanime della mozione congressuale presentata dal presidente Nazionale Walter Mauriello e dal Consiglio di Presidenza nelle persone della vicepresidente nazionale Manuela Lampitella, del Capo di Gabinetto Paolo Patrizio, della responsabile nazionale Dipartimenti Alessia Fachechi, del Consigliere responsabile della struttura attuativa ed esecutiva Alessandro Serrao, del segretario nazionale Annamaria Bello, del Tesoriere Marco Del Sorbo, del Garante Gianluca Pizzuti, della Responsabile rapporti istituzionali con le associazioni Antonella Panico, della Responsabile rapporti istituzionali Alessandra Magnabosco e della Responsabile Staff Isabella Aurillo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meritocrazia Italia, concluso a Roma VII Congresso nazionale

