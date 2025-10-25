Mercato Juventus la dirigenza sogna il colpaccio a parametro zero | vuole regalarsi quel giocatore la prossima estate! Il nome

Mercato Juventus, suggestione clamorosa per il 2026: si monitora la situazione del portiere francese, in rotta con i rossoneri sul rinnovo. Un’occasione irripetibile, un colpo da maestro che potrebbe ridisegnare le gerarchie tra i pali in Serie A e in Europa. La Juventus sogna il grande sgarbo al Milan e, secondo quanto riportato da diverse fonti, avrebbe messo nel mirino uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri. Il suo contratto in scadenza nel 2026 e una trattativa per il rinnovo in fase di stallo totale hanno trasformato una suggestione in un obiettivo concreto per il mercato Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la dirigenza sogna il colpaccio a parametro zero: vuole regalarsi quel giocatore la prossima estate! Il nome

