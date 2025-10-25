Mercato Juve caccia aperta al nuovo esterno | quattro nomi in lista di cui uno in pole e un’altro una novità assoluta! I dettagli

Mercato Juve, Ceccarini fa il punto sugli esterni: l’argentino è il preferito per la destra, ma spuntano alternative low cost e duttili. Le novità. La  Juventus  ha le idee chiare per il calciomercato di gennaio: oltre all’emergenza difensiva,  serve intervenire con decisione sulle fasce, reparti in cui  Igor Tudor  chiede alternative di qualità e spinta. L’infortunio di  Bremer  ha reso l’acquisto di un centrale la priorità assoluta, ma la dirigenza bianconera, come confermato dall’esperto di mercato  Niccolò Ceccarini  su  TMW, lavora su più tavoli, monitorando attentamente quattro profili specifici per le corsie esterne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

