Mercato immobiliare | settimana contrastata in attesa Fed e BCE

Si chiude una settimana contrastata per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa. L’attenzione degli investitori si è rivolta alla stagione delle trimestrali entrata nel vivo da una sponda all’altra dell’Atlantico, mentre sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali, dopo le nuove minacce di strette sulle esportazioni di software alla Cina avanzate dal Presidente americano, Donald Trump. Intanto prosegue lo shutdown negli Stati Uniti, ovvero il blocco delle attività amministrative, che lascia gli investitori al buio sullo scenario economico del Paese mentre ragionano sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve, priva di alcune indicazioni macroeconomiche, che si riunirà la prossima settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mercato immobiliare: settimana contrastata in attesa Fed e BCE

